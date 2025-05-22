Подмосковный производитель медтехники отмечает 30-летие

В этом году ГК «ДИАКОН» отмечает юбилей — 30 лет на рынке лабораторной медицины. Эта научно-производственная компания была основана в 1995 году небольшой группой ученых биологов-единомышленников. Сейчас здесь трудятся уже более 350 человек. В 2026–2027 году после строительства на улице Грузовая нового комплекса по программе «Земля за рубль» планируют создать еще порядка 80 высокотехнологичных рабочих мест.

Предприятие производит собственные биохимические и гематологические анализаторы для медицинских лабораторий по программе импортозамещения, а также поставляет оборудование из дружественных зарубежных стран.

По России на сегодняшний день установлено уже более 15 тыс. единиц оборудования, которое обслуживают через широкую сеть сервисных центров. Инженеры со всей страны ежемесячно проходят обучение в Пущино.

В прошлом году открыли новое производство с автоматической линией розлива. Это позволило значительно увеличить выпуск гематологических реагентов, до 500 тонн в год. Сегодня это уже 130 видов реагентов для определения более чем 50 показателей.

Сейчас «ДИАКОН» ведет разработку собственных технологий производства контрольных материалов для лабораторной диагностики совместно с национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова.

Контрольный материал предназначен для обеспечения качества лабораторных исследований. Но, по словам председателя совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрея Вариводы, на сегодняшний день нет отечественных эталонов контрольных материалов как средств измерений. Это сильно усложняет работу врачей.

Реализация проекта позволит снизить стоимость и повысить точность лабораторной диагностики, а также обеспечить независимость отечественных клинико-диагностических лабораторий от западных производителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.