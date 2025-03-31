Подмосковный производитель кормов для котов инвестирует в строительство завода 2,5 млрд руб

Производитель кормов для домашних питомцев «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» (НПЦКТ) под торговой маркой AlphaPet приступил к строительству нового производственно-складского комплекса в Дмитровском городском округе. Резидент индустриального парка «Подосинки» планирует завершить строительство и запустить производство в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в строительство и запуск нового производственного комплекса площадью свыше 12 тыс. кв. м оцениваются в 2,5 млрд рублей. После ввода производственно-складского комплекса в эксплуатацию для жителей округа и соседних муниципалитетов будет создано дополнительно не менее 150 рабочих мест. На текущий момент производственные мощности предприятия позволяют производить до 20 тыс. тонн сухих кормов и 8 тыс. тонн влажных. После запуска нового завода компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции на 50%. Запустить предприятие в работу рассчитывается в 1 квартале 2027 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Это будет предприятие полного цикла, на территории которого планируется запустить цех по производству кормов для аквакультуры и цеха по производству нового ассортимента кормов и лакомств для кошек и собак, с современной лабораторией для контроля сырья и готовой продукции. Там же будут заниматься разработкой новых рецептур.

«На сегодняшний день мы производим корма под торговой маркой AlphaPet из свежего мясного и рыбного сырья, которое закупается у отечественных поставщиков. Все рецептуры соответствуют международным стандартам и проходят тщательный контроль на всех производственных этапах — это касается и сырья, которое поступает на производство, и готовой продукции. Также у нас есть собственный центр, который контролирует вкусовую привлекательность, а также то, с каким аппетитом питомцы едят корм и как он усваивается. За счет бережной технологии приготовления корма, которые используются на предприятии, нам удается сохранить полезные свойства и естественные витамины», — говорит главный технолог «Научно-Производственного Центра Кормовых Технологий» Роман Бережной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.