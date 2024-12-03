Подмосковный предприниматель превратит 3 недостроя в подсобные помещения

сегодня в 11:15

В Сергиево-Посадском округе состоялись торги по продаже муниципального имущества, расположенного на Ярославском шоссе, д. 2Б. Владелец действующего хлебопекарного предприятия выкупил три объекта незавершенного строительства общей площадью 1 886,1 кв. м и земельный участок площадью 7 444 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Выкупленные объекты планируется использовать под подсобные помещения: ремонтно-механическую и столярную мастерские, помещения для обработки тары, хранения производственного и уборочного инвентаря и оборудования, материальный склад, а также стоянку хлебовозных автомобилей и электропогрузчиков.

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключен в электронной форме на площадке единой информационной системы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом Московской области. Цена продажи составила более чем 31 млн рублей.

Объект реализован совместно с комитетом по конкурентной политике МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.