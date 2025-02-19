Подмосковный лифтостроительный завод открыл учебный центр

На базе лифтостроительного завода «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) открылся учебный центр для подготовки специалистов в сфере подъемного оборудования. Здесь будут обучать монтажников, наладчиков и специалистов по сервисному обслуживанию. В создание учебного центра компания инвестировала около 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Первые слушатели уже прошли обучение в центре на площадке завода «ПУЛЬС». На этой неделе стартовал второй поток обучения. К занятиям приступили как новички в отрасли (специалисты смежных профессий со средне-специальным техническим образованием), так и опытные специалисты, желающие повысить квалификацию. Ожидается, что всего до конца 2025 года в учебном центре пройдут обучение около 100 специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ежегодно в учебном центре планируется проводить 10 потоков. Одна программа длится 1 месяц и ведется по следующим направлениям: монтаж и обслуживание лифтового оборудования, монтаж эскалаторов и траволаторов, монтаж лифтовых шахт и сложных металлоконструкций. Всем обучающимся выплачивается стипендия в размере 15 тыс. рублей в неделю и предоставляется общежитие. После завершения программы успешные выпускники смогут трудоустроиться как в подразделения компании, так и на завод «ПУЛЬС», специализирующийся на создании уникальных лифтовых систем «под ключ».

«Сейчас сложно найти квалифицированный персонал с учетом того, что методики многих учебных заведений уже устарели. Мы не преподаем то, что сами слышали годами ранее в институте. Обучение проводится на современном оборудовании, на реальных объектах. Мы создали образовательную среду, где теория сочетается с практикой. Слушатели получат не только знания, но и реальный опыт работы с современными лифтовыми системами. Для нас важно, чтобы каждый выпускник был готов к работе с реальными объектами. Спрос на лифты ежегодно остается крайне высоким. И важно обеспечить лифтовую отрасль квалифицированными кадрами», — отметил руководитель учебного центра Михаил Звездилин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.