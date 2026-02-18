Подмосковный лазер VPG LaserONE внесли в реестр Минпромторга России

Лазер YLS-12000-U-R мощностью 12 кВт, разработанный компанией VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), стал самым компактным промышленным волоконным лазером в своем классе. Его вес составляет менее 240 кг, а объем — 0,3 кубических метра, что облегчает интеграцию в технологические и мобильные установки, а также транспортировку и размещение на ограниченных производственных площадках.

При создании устройства особое внимание уделялось минимизации габаритов без потери технических характеристик. Лазер обеспечивает высокую мощность и качество луча, позволяя эффективно резать сложные материалы, такие как медь, латунь, бронза, алюминий и зеркальная нержавеющая сталь. Надежность оборудования подтверждена комплексными испытаниями всех компонентов.

Устройство поддерживает цифровое и аналоговое управление, работает с собственным программным обеспечением и промышленными протоколами, что позволяет подключать его к различным системам и роботизированным комплексам. Лазер рассчитан на круглосуточную работу.

Среди преимуществ — полная сборка и сервис на территории России, круглосуточная гарантийная поддержка, энергоэффективность и долговечность, что позволяет снизить совокупную стоимость владения оборудованием до 40 %.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.