Подмосковный лазер VPG LaserONE внесли в реестр Минпромторга России
Фото - © Автор фото: компания VPG LaserONE
Компактный иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R производства VPG LaserONE из Подмосковья включили в реестр импортозамещающего оборудования Минпромторга России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.
Лазер YLS-12000-U-R мощностью 12 кВт, разработанный компанией VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), стал самым компактным промышленным волоконным лазером в своем классе. Его вес составляет менее 240 кг, а объем — 0,3 кубических метра, что облегчает интеграцию в технологические и мобильные установки, а также транспортировку и размещение на ограниченных производственных площадках.
При создании устройства особое внимание уделялось минимизации габаритов без потери технических характеристик. Лазер обеспечивает высокую мощность и качество луча, позволяя эффективно резать сложные материалы, такие как медь, латунь, бронза, алюминий и зеркальная нержавеющая сталь. Надежность оборудования подтверждена комплексными испытаниями всех компонентов.
Устройство поддерживает цифровое и аналоговое управление, работает с собственным программным обеспечением и промышленными протоколами, что позволяет подключать его к различным системам и роботизированным комплексам. Лазер рассчитан на круглосуточную работу.
Среди преимуществ — полная сборка и сервис на территории России, круглосуточная гарантийная поддержка, энергоэффективность и долговечность, что позволяет снизить совокупную стоимость владения оборудованием до 40 %.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.
«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.