Подмосковный ФРП поддержит проект производства резиновой крошки

ООО «Давыдово компания по производству шин» («Давыдово») при поддержке фонда развития промышленности Московской области реализует проект по запуску импортозамещающего производства. Инвестор запустит производство резиновой крошки в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Общий объем инвестиций компании «Давыдово» в запуск нового производства на территории Подмосковья составит 244 млн рублей. Из них 150 млн рублей компания получит в рамках льготного займа в подмосковном ФРП. Предприятие планирует реализовать проект уже в следующем году. Запуск инвестпроекта позволит создать 25 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Давыдово» ведет деятельность на базе предприятия «Мишлен», российские активы которого в 2023 году были приобретены российскими инвесторами. Благодаря уже действующему заводу по восстановлению грузовых шин и налаженной системе сбора бывших в употреблении автомобильных покрышек, предприятие имеет прямой доступ к сырью для производства резиновой крошки — использованным шинам. На сегодняшний день компания уже запустила несколько профильных производственных цехов и ведет деятельность по переработке, рециклингу и восстановлению шин.

При поддержке ФРП Московской области инвестор построит современный завод по переработке шин полного цикла. Мощность предприятия составит около 15 тыс. тонн резиновой крошки в год.

Резиновая крошка — востребованный продукт. Она активно используется в дорожном строительстве, благоустройстве в качестве основного элемента покрытий спортивных и детских площадок, шумозащитных панелей и прочих продуктов.

Проект компании «Давыдово» позволит не только обеспечить рынок качественной отечественной продукцией, но и положительно отразится на окружающей среде и экологии. Отработанные шины относятся к отходам, которые могут загрязнять окружающую среду. Срок разложения шин превышает сотню лет. Поэтому отработанные автомобильные шины подлежат обязательной утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.