Подмосковных производителей приглашают на кондитерскую выставку в ОАЭ в сентябре

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает малый и средний бизнес региона принять участие в международной выставке кондитерской отрасли ISM Middle East 2025 в ОЭА. Мероприятие пройдет 15–17 сентября в г. Дубай, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Международная выставка ISM Middle East соберет ключевых игроков кондитерской индустрии, а также торговые ассоциации и организации. На выставке представляют такие категории товаров, как шоколад и шоколадные изделия, кондитерские изделия из сахара, печенье, закуски, мороженое и замороженные кондитерские изделия.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Оставить заявку на участие можно на сайте фонда поддержки ВЭД МО: https://exportmo.ru/ismmiddleeast2025. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Ольге Матвеевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 11) или по почте: matveeva@exportmo.ru.

Фонд оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.