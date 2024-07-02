Подмосковных предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Кыргызстан

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает компании подмосковные компании принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Кыргызскую Республику. Мероприятие пройдет 24–26 сентября в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бизнес-миссия актуальна для подмосковных компаний, активно развивающих экспортные каналы сбыта. Мероприятие будет включать презентацию подмосковной продукции потенциальным покупателям и выстраивание торговых связей через двусторонние и многосторонние встречи в формате B2B.

Оставить заявку на участие в бизнес-миссии можно на сайте. Регистрация открыта до 31 июля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Екатерине Черной по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 01) или по электронной почте: eka@exportmo.ru.

Помимо этого, фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». С услугами фонда можно ознакомиться на сайте:https://exportmo.ru/service.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.