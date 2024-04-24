Подмосковных предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Монголию

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает подмосковные компании принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в монгольском Улан-Баторе. Мероприятие пройдет 28–30 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К участию приглашаются представители малого и среднего предпринимательства Московской области, которые активно развивают экспортные каналы сбыта и планируют начать экспортировать в Монголию. Подмосковные компании смогут принять участие в двусторонних и многосторонних b2b-встречах и презентовать свою продукцию потенциальным покупателям.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

До 13 мая можно оставить заявку на участие на сайте. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. С услугами фонда можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.