Евгения Юрина посетила больницу в Запрудне Талдомского округа

Главный врач Игорь Давронов познакомил Евгению Юрину с коллективом отделений реабилитации, офтальмологии и гериатрии. Основное внимание уделили помощи пожилым людям и пациентам, нуждающимся в восстановлении. Участники встречи обсудили условия пребывания пациентов, логистику оказания помощи и потребности врачей в материально-техническом оснащении.

Юрина также ознакомилась с возможностями водолечебницы. Здесь проводят подводное вытяжение позвоночника, душ Шарко, процедуры с ароматическими маслами и солями. Физиотерапевтический кабинет оснащен оборудованием для магнито- и лазеротерапии, а комната галотерапии предназначена для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей. Комплекс процедур позволяет жителям проходить реабилитацию в пределах округа.

«Я представил главе округа нашу команду специалистов в Запрудне. Каждый из них ежедневно помогает людям восстанавливать здоровье. Наши жители получают нужную помощь, не выезжая за пределы округа», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Он также отметил, что больница совместно с администрацией продолжит обновлять оборудование, проводить ремонты и поддерживать врачей, создавая комфортные условия для жизни и работы в Талдомском округе.

Амбулаторную помощь развивают в рамках программы «Модернизация первичного звена». На прошлой неделе в поликлинике Запрудни открыли кабинет маммографии, а ранее — новый рентген-кабинет. В обоих установлены цифровые аппараты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.