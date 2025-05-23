Подмосковных предпринимателей 26 мая приглашают на бесплатный вебинар

26 мая центр «Мой бизнес» Московкой области организует бесплатный вебинар для предпринимателей региона на тему «МТК в действии: как получить статус и поддержку». Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Начало вебинара в 11:00, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе обучающего онлайн-мероприятия участники узнают о том, что такое МТК, об особенностях получения этого статуса и мерах поддержки таких компаний. Спикером выступит исполнительный директор НП «Международный центр инжиниринга и инноваций» Татьяна Вьюгина.

Регистрация на мероприятие открыта до начала вебинара. Предварительно необходимо оставить заявку для участия. Ссылка на вебинар будет направлена на указанную при регистрации почту.

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.