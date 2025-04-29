Подмосковные производители увеличили выпуск колбас на 8%

Подмосковные производители в первом квартале 2025 года увеличили выпуск колбасных изделий относительно аналогичного периода прошлого года на 8%, достигнув отметки в 65,6 тыс. тонн. Согласно официальным данным Росстата, Подмосковье занимает третью позицию как в Центральном федеральном округе, так и в целом по стране по объему производства колбас. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональные магазины, супермаркеты, рынки и другие предприятия торговли предлагают широкий ассортимент колбасных изделий на любой вкус. Основные виды колбас: вареные — к примеру, «Докторская» и «Молочная», варено-копченые — «Сервелат» и «Московская», полукопченые — «Охотничьи колбаски» и «Московская», сырокопченые — «Салями» и «Брауншвейгская», сыровяленые, среди которых острая «Чоризо», а также ливерные, кровяные и другие виды. Благодаря такому разнообразию каждый покупатель может найти продукт по своему вкусу.

Московская область обеспечила производство более 22% всех колбасных изделий, изготовленных в регионах ЦФО, и примерно 11% от общероссийского объема. Динамичный рост объемов производства обусловлен деятельностью ключевых предприятий, таких как: АО «Мясокомбинат Клинский», АО «Черкизово-Кашира» и ООО «СолеРамичи» (г.о. Солнечногорск), которые демонстрируют высокие производственные показатели, удовлетворяя потребности российского потребителя в качественной мясной продукции, а также поставляют продукцию на экспорт.

В ведомстве отметили, в 2024 году наибольший объем колбасной продукции региональные компании отправили в Казахстан — на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта. В тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь. Кроме этого, поставки осуществлялись в Армению и Киргизию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.