Подмосковные производители могут подать заявки на конкурс «Знай наших»

Четвертый сезон конкурса российских брендов «Знай наших» стартовал для представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья. Компании агропромышленного сектора могут заявить о себе на федеральном уровне и подать заявку до 1 июня 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс организуют Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Проект направлен на поддержку отечественного бизнеса и продвижение региональных брендов. К участию приглашают предприятия Московской области, демонстрирующие устойчивый рост и высокий уровень локализации производства.

В направлении «Знай вкусных» предусмотрены номинации «Готовая и функциональная еда», «Напитки» и «Фермерская продукция». В новом направлении «Знай технологических» открыта номинация «Фудтех» для брендов, развивающих технологические решения в аграрном секторе.

В ведомстве отметили, что участие в конкурсе помогает компаниям расширить аудиторию и выйти на новые рынки. В 2024 году победителем стал подмосковный производитель «Мобитрак» из городского округа Истра, выпускающий фудтраки, мобильные бани и офисы. Подробная информация о конкурсе и подача заявок доступны на платформе знайнаших.аси.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.