Подмосковные продукты займут место на столах Китая в Новый год

Китайский Новый год, который отметят 17 февраля, пройдет с использованием подмосковных продуктов. В 2025 году регион экспортировал в Китай более 296 тысяч тонн сельхозпродукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Китае 17 февраля отпразднуют Новый год — один из самых значимых праздников страны. В этот день семьи собираются за общим столом, а меню отличается разнообразием. Все чаще на праздничных столах появляются продукты из Московской области.

Подмосковные фермерские хозяйства и производители укрепляют позиции на китайском рынке благодаря сотрудничеству в агропромышленном комплексе. Продукция региона хорошо вписывается в традиционную кухню Китая.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, доля экспорта продукции агропромышленного комплекса в Китай составляет 25% от всего экспорта региона. В 2025 году из Подмосковья в Китай поставили свыше 296 тысяч тонн сельхозпродукции. Основу экспорта составляют мясная продукция — 92,6 тыс. тонн, масложировая продукция — 70,6 тыс. тонн, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — 54,9 тыс. тонн, а также прочая продукция — 39,4 тыс. тонн.

Китай остается стратегическим партнером для Подмосковья, предоставляя крупный рынок сбыта и новые возможности для аграриев региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.