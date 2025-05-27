Подмосковные предприятия станкостроения увеличат производительность труда

До конца года эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) разработают планы роста объемов производства для 70 станкостроителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Работа пройдет в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».

«В проекте по развитию российского станкостроения наша задача — до конца 2026 года реализовать 70 проектов (по 35 в год) по выявлению потенциала роста объемов производства отечественных станков или их компонентов. По итогам работы наших экспертов мы передаем предприятию комплексный план конкретных мероприятий, выполнив которые компания сможет задействовать не используемые ранее ресурсы, полнее раскрыть свой потенциал и увеличить объемы производства станков или их деталей», — сообщил генеральный директор ФЦК Максим Папушенко на профильной сессии форума Металлообработка-2025.

Проект по развитию станкостроения длится полгода и начинается с диагностики текущего состояния предприятия и определения «узких мест». Далее эксперты ФЦК совместно с командой предприятия разрабатывают план по их устранению и создают участок-образец. Для его создания используются инструменты бережливого производства, поэтому он наглядно демонстрирует, как без существенных вложений с помощью бережливых технологий можно значительно увеличить объем выпуска продукции.

На сегодня заключены соглашения с 32 компаниями из 20 регионов. Больше всего компаний от Московской области, Чувашии, Башкортостана и Санкт-Петербурга. На 18 предприятиях уже началась работа. В сентябре должны быть первые результаты.

В числе подмосковных компаний, подавших заявку на участие — Коломенский Механический Завод, ООО «Специнструмент», ООО «Дмитровский завод».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.