Подмосковные предприятия присоединились к программе промышленного туризма

Подмосковье продолжает развивать программу промышленного туризма, привлекая к участию новые предприятия. К проекту присоединились еще три производства. Сейчас предприятия проходят соответствующее обучение, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сегодня участниками программы промышленного туризма в Московской области являются уже более 10 крупных промпредприятий. Также командой Мининвеста был создан онлайн-сервис «Промышленное кольцо», который позволяет получить информацию о предприятиях-участниках и онлайн познакомиться с их производствами, а также записаться на очную экскурсию и мастер-классы. Сегодня потенциальными участниками стали еще три компании региона — это производитель косметики «Аравия», производитель продукции для азиатской кухни «Тамаки» и кондитерская фабрика «Победа». Предприятиям предстоит пройти обучение по программе «Открытая промышленность», по результатам которого они могут стать участниками программы промтуризма в Подмосковье и проводить экскурсии на своих производствах», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева,

По ее словам, проект промтуризма позволяет не только рассказать жителям региона о его предприятиях, но и решить важные задачи по привлечению специалистов на производства Подмосковья.

В рамках обучения команды предприятий изучат организацию промышленного туризма и его целевую аудиторию на своем предприятии, определят маршрут и разработают технологическую карту экскурсии, сформируют регламент организации промтуризма на предприятии, изучат способы продвижения своей программы, а также изучат развитие промтуризма в международном ключе и сформируют маршруты и профориентационные программы различного уровня.

Обучение разделено на шесть модулей, в конце каждого из которых участникам предстоит выполнить тестовое задание. В финале программы предприятия представят свои проекты и по результатам их защиты смогут стать участниками программы промышленного туризма. Продолжительность обучения — 3 месяца.

«Открытая промышленность» — программа популяризации технологического и кадрового потенциала российских производителей. Обучение по программе проводится при поддержке агентства стратегических инициатив, Минпромторга России и центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства.

Воспользоваться онлайн-сервисом «Промышленное кольцо» можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.