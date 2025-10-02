сегодня в 13:13

Подмосковные предприятия представят регион на аграрной выставке в Казахстане

С 29–31 октября в Алматы (Казахстан) пройдет аграрная выставка Центральной Азии AgroWorld Qazaqstan 2025. При содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области будет организована коллективная экспозиция региона, которую представят подмосковные компании АПК. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В выставке примут участие ООО «Грин Дир» (производство семян), ООО «М-Р Гумат» (производство органических удобрений) и ООО «Питэр Пит» (торфогрунты).

Мероприятие охватит ключевые направления агропромышленного комплекса: животноводство, птицеводство, тепличные технологии, овощеводство, семеноводство и сельхозтехнику.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили стратегическое значение казахстанского рынка. Республика Казахстан входит в тройку ключевых партнеров Подмосковья в сфере АПК.

В 2024 году объем поставок продовольственных товаров из Московской области в Казахстан достиг 447 млн долларов. Участие в выставке откроет новые возможности для расширения экспортного потенциала предприятий региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.