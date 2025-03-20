Подмосковные предприятия наращивают выпуск электрооборудования

Производством электрического оборудования в Московской области заняты 68 крупных и средних промышленных предприятий региона. По итогам прошлого года эта промышленная отрасль Подмосковья увеличила производство на 24%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производство электрооборудования — один из наиболее быстрорастущих секторов промышленности Московской области. В прошлом году эта отрасль выросла на 24%, в январе этого года рост составил 13,6%. Предприятия выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью — в 2024 году объем отгрузки товаров, работ и услуг в этом секторе составил почти 165 млрд рублей. Всего в отрасли в Подмосковье работают 68 крупных и средних предприятий, где трудоустроено свыше 15 тысяч специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В сектор производства электрического оборудования, в частности, входит производство кабелей, генераторов, трансформаторов, аккумуляторов, электроламп и другого электрического оборудования.

Например, компания «ВестМедГрупп», работающая в подмосковной особой экономической зоне «Дубна», в прошлом году запустила серийное производство мониторов пациента для аппаратов МРТ. Мониторы разрабатывались специально для работы в условиях электромагнитной среды с контролируемым уровнем радиочастотных помех.

Также в прошлом году «Кабельный завод „Азимут“ из Дмитровского г. о. удвоил объем выпуска кабельно-проводниковой продукции за счет запуска двух новых линий отечественного производства. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 80 млн рублей.

Уже в этом году компания «Кабельные Системы и Технологии» запустила новое производство систем электрообогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий. Проект с объемом инвестиций в 500 млн рублей реализован в технопарке «Королев».

Как подчеркнула зампред Зиновьева, бизнес активно инвестирует в сектор по производству электрического оборудования, обеспечивая условия для дальнейшего роста макроэкономических показателей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.