Подмосковные мамы смогут бесплатно посетить форум в Москве 28 февраля

сегодня в 17:50

Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет 28 февраля в Москве на площадке кластера «Ломоносов». Жительницы Подмосковья смогут бесплатно принять участие в образовательной программе и посетить мероприятие вместе с детьми, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций региона.

III ежегодный форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» объединит женщин, которые совмещают предпринимательство и материнство. Мероприятие станет площадкой для нетворкинга, обмена опытом и получения практических знаний для развития собственного дела.

Ключевой частью программы станет семичасовой образовательный интенсив с участием более 50 экспертов, предпринимателей и мам-практиков. Участницам предложат практические тренинги и мастер-классы с пошаговыми алгоритмами запуска и масштабирования бизнеса.

Форум пройдет по адресу: Раменский бульвар, дом 1. Для детей организуют образовательный клуб и игровую зону с профессиональным присмотром, что позволит мамам участвовать в программе вместе с семьей. Регистрация открыта на официальном сайте проекта.

Мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации. Организаторами выступают столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и фонд поддержки социальных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.