Подмосковные лифты с рекуперацией снизят энергозатраты примерно до 35%

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») разработал систему рекуперации энергии, которая позволит возвращать в сеть электричество, генерируемое во время движения лифта, и снижать энергопотребление до 35%. Пилотные лифты с рекуперацией от СЛЗ выйдут в январе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Эта инженерная технология делает лифт не просто потребителем, а участником энергообмена внутри здания. Так, при движении кабины лифта образуется избыточная электроэнергия, которая обычно рассеивается в виде тепла. Система рекуперации позволит собирать эту энергию в суперконденсаторах и возвращать в сеть здания. Затем она будет использована для следующего запуска лифта — это снижает общий расход электричества. Таким образом лифт частично возвращает энергию, которую вырабатывает при работе, помогая экономить на энергопотреблении в жилых домах, офисах и социальных объектах.

Экономический эффект сопровождается инженерным: снижается нагрузка на электрические сети, уменьшается тепловыделение оборудования, а также повышается общая устойчивость лифтового комплекса — особенно в зданиях с высокой интенсивностью перемещений.

«Внедрение рекуперации — это не просто точечное улучшение, а системный переход на новый стандарт энергоэффективности в отечественном лифтостроении. Данная технология уже сегодня демонстрирует экономию ресурсов до 35%, что напрямую снижает нагрузку на сети и затраты для владельцев недвижимости. Мы рассматриваем это как обязательную составляющую современных и перспективных лифтовых решений для России», — отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.