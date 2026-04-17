Подмосковные компании заключили 77 контрактов с Казахстаном

Подмосковные компании с начала 2025 года заключили 77 экспортных контрактов с партнерами из Казахстана на сумму 19,8 млн долларов США. О развитии сотрудничества сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

С начала 2025 года при поддержке правительства Московской области и фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона 77 компаний заключили экспортные контракты с казахстанскими партнерами. Общая сумма соглашений составила 19,8 млн долларов США.

«Общая сумма контрактов, подписанных подмосковными компаниями-экспортерами с контрагентами из Казахстана, составляет 19,8 млн долларов США», — отметила Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что Казахстан остается одним из ключевых стратегических зарубежных партнеров Подмосковья в сфере внешнеэкономической деятельности. Регион оценивает потенциал этого рынка как высокий и продолжает поддерживать бизнес при выходе на него.

Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает экспортерам комплекс услуг, в том числе помогает организовать участие в международных выставках. В 2026 году запланировано участие подмосковных компаний в трех выставках в Казахстане: Central Asia Beauty Expo Kazakhstan, Kazbuild и Kazagroexpo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.