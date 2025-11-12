Подмосковные компании стали лидерами всероссийского конкурса «Экспортер года»

Предприятия Московской области продемонстрировали выдающиеся результаты на Всероссийском конкурсе «Экспортер года» по итогам 2024 года. Регион стал лидером по количеству наград среди субъектов Центрального федерального округа, а компании агропромышленного комплекса заняли призовые места в ключевых номинациях федерального этапа конкурса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В числе победителей — ООО «Торговая Компания «МИРАТОРГ», признанная лучшим экспортером в сфере базовой продукции АПК среди крупного бизнеса, и ООО «СОЛОМОН-ТРЕЙД», занявшее первое место среди малых и средних предприятий в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия». Подмосковные компании также получили награды в номинациях «Прорыв года», «Лучшая женщина-экспортер» и «Ответственный экспортер».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поздравили лауреатов премии и отметили их значительный вклад в развитие экспортного потенциала региона. Успех подмосковных предприятий на всероссийском конкурсе подтверждает эффективность господдержки экспортно ориентированных производителей и способствует укреплению позиций региона на международных рынках.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.