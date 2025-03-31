Подмосковные компании приглашают на вебинар по экспорту продуктов в Азербайджан

3 апреля в 10:00 Российский экспортный центр проведет вебинар на тему «Тенденции экспорта продуктов питания на рынок Азербайджана». В ходе мероприятия представитель АО РЭЦ в Азербайджане совместно с руководителем ведущей дистрибьюторской компании страны расскажет экспортерам про основные особенности рынка в сфере пищевой продукции, перспективные группы товаров для экспорта и сертификацию. Также будут обсуждены основные тенденции в области готовой пищевой продукции и предпочтениях потребителей страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Регистрация доступна по ссылке.

Узнать последние новости регионального экспорта можно в Telegram-чате, где публикуется актуальная информация о мероприятиях по развитию экспорта агропромышленного комплекса с возможностью установления коммуникации между экспертами, экспортерами и участниками рынка: аналитические отчеты о перспективных рынках, информация о бизнес-миссиях, выставках и вебинарах.

Для подключения в чат необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Ранее в министерстве анонсировали ряд международных выставок, которые пройдут в мае. Вся информация о датах и местах проведения доступна здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.