Подмосковные компании презентовали свою пищевую продукцию в Узбекистане

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) организовал участие пяти подмосковных компаний в международной выставке продуктов питания UzFood 2025 в Узбекистане. Программа мероприятия включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Выставка UzFood 2025 является одним из самых важных событий в сфере пищевой промышленности Узбекистана. Ежегодно международная выставка собирает ключевых игроков отрасли: производителей, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов из разных стран.

На коллективном стенде Московской области свою продукцию представили пять производителей продуктов питания из региона: «ДОКТОР ЭЛИС» из Дмитрова, который занимается производством рыбной продукции; «КФ «Кремлина» из Люберец, выпускающая кондитерские изделия; «Евро Фудс» из Химок, производящий снековую продукцию; «Амаретто» из Королева, изготавливающий товары из пластика и картона; и «Би-энд-Би» (B&B) из Подольска, специализирующийся на кондитерских изделиях.

Со стороны фонда поддержки ВЭД МО была профинансирована аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.