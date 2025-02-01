Подмосковные компании представят свою продукцию на 17 международных выставках

Подмосковные предприниматели при поддержке региона смогу принять участие в 17 международных выставках, которые пройдут в том числе в ОАЭ, Китае, Казахстане, Узбекистане, Иране, Саудовской Аравии, Малайзии и других странах, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Там компании региона представят свою продукцию в самых разных сферах: товары для красоты, продукты питания и напитки, сферы строительства и энергетики, товары для животных и др. Помощь в участии окажет фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

«Мы стремимся сделать выход на экспорт для компаний Московской области простым, быстрым и понятным. В этом им, среди прочего, помогает участие в международных выставках — на 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Фонд поддержки ВЭД МО помогает бизнесу принять участие в этих поездках и представить там свою продукцию. Необходимо только выбрать мероприятие и подать заявку в фонд», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При участии подмосковных компаний в международных выставках со стороны фонда поддержки ВЭД МО финансируется аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда. Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.