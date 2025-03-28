Подмосковные госкомпании нарастили объем закупок у МСП почти до 74 млрд руб

Региональные госкомпании Подмосковья в прошлом году значительно увеличили объемы закупок товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 223-ФЗ. Общая сумма закупок по итогам 2024 года составила почти 74 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Закупки региональных госкомпаний из Московской области по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса в 2024 году выросли на 43,6% и составили 73,8 млрд рублей. Количество подмосковных МСП-поставщиков, участвующих в закупках регзаказчиков, составило 5,5 тыс. По обоим показателям Московская область вошла в число лидеров среди субъектов РФ», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Общий объем закупок у МСП региональными госкомпаниями в стране по итогам прошлого года превысил 1,5 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом объем закупок вырос на 13%. Около 122 тысяч МСП стали поставщиками крупнейших региональных заказчиков, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее.

«В структуре закупок региональных компаний с госучастием мы наблюдаем увеличение спроса на продукцию обрабатывающей промышленности и IT-услуги. Эта тенденция повторяет общую по стране динамику расширения участия производственных и высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса в закупках крупных федеральных госкомпаний в 2024 году. Так, в сфере нефтехимии прирост к 2023 году объема закупок у МСП региональными заказчиками составил более 52%, а программного обеспечения, услуг в области информационных технологий — почти 34%», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В абсолютных значениях в России в топ по закупкам региональными заказчиками у МСП вошли лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (47,08 млрд руб.), нефтепродукты (45,14 млрд руб.), медицинское оборудование (43,37 млрд руб.), ремонт и монтаж машин и оборудования (42,05 млрд руб.), машины и оборудование (40,94 млрд руб.).

Отмечается, что в 2024 году в стране наблюдался высокий уровень договорной дисциплины и эффективности по договорам между региональными заказчиками и МСП. Расторжение договора зафиксировано только в 3,4% случаев.

Напомним, с 2022 года в России действует обязательная 25-% квота на закупки у МСП, контроль за соблюдением которой осуществляют Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.