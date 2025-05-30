Подмосковные экспортеры могут поучаствовать в вебинаре по выходу на рынки Азии

4 июня с 10:00 до 12:00 Российский экспортный центр совместно с советом торгово-промышленной палаты России по внешнеэкономической деятельности проведет онлайн-вебинар, главной темой которого станет Юго-Восточный вектор российского экспорта. К участию приглашаются подмосковные производители агропрома, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Совместно с отраслевыми специалистами участники рассмотрят особенности ведения бизнеса в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Также в повестке — вопросы по подготовке компаний к экспорту, наиболее перспективные ниши рынков для отечественных производителей и эффективные инструменты для продвижения продукции за рубежом.

Участие в вебинаре бесплатное, регистрация продолжается на официальном сайте.

В случае, если не получится подключиться к сессии в реальном времени, организаторы направят материалы и запись на указанную при регистрации электронную почту.

Анонсы и информация об отраслевых мероприятиях представлена в Telegram-чате министерства для региональных экспортеров продукции АПК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.