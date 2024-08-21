Подмосковную продукцию представили на выставке детских товаров в Казахстане

Пять подмосковных компаний стали участниками коллективного стенда региона в рамках международной выставки «Детство и Детская Мода 2024», которая прошла в городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области .

Предприниматели представили свою продукцию на выставке «Детская мода» в категориях детской одежды, обуви и аксессуаров, а также одежды для беременных. На выставке «Детство» представлены категории игр и игрушек, колясок, товаров для новорожденных и будущих мам.

Компании из Московской области объединились на коллективном стенде региона. Среди них: производитель косметики «Уник Косметикс» из Дмитрова, производитель мебели «Лесет Рус» из Королева, занимающаяся оптовой торговлей игрушками компания «Тридевятое царство» из Шаховской, производитель одежды и обуви «ПК „Биг Фэмели“ из Дмитрова, производитель детских матрасов Baby Elite „ФДМ“ из Домодедово.

Содействие компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Фонд организовал для них коллективный стенд, взяв на себя расходы, связанные с участием в экспозиции.

В прошлом году Фонд поддержки ВЭД МО также организовывал участие подмосковным компаниям в выставке Kids Central Asia 2023, которая проходила в Ташкенте (Узбекистан). Участниками от Подмосковья стали компания «Лесет Рус» (г.о. Королев), «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» (г.о. Сергиево-Посадский), «Десятое королевство» (г.о. Шаховская), «Звезда -Экспорт» (г.о. Лобня), «Степ Пазл» и «Чипполино» (Подольск). В результате участия в выставке четыре компании заключили экспортные контракты на общую сумму более 21 млн рублей.

Помимо участия в международных выставках, Фонд поддержки ВЭД МО предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Подробнее об услугах Фонда можно узнать на сайте: https://exportmo.ru/. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий для экспортеров на текущий год можно здесь: https://exportmo.ru/internationalexhibition2024.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.