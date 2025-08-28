Подмосковную компанию внесли в реестр производителей спортоборудования

Линейка выпускаемой продукции завода включает в себя как тренажеры, так и инвентарь для игровых зон и стадионов.

За первую половину 2025 года здесь выпустили более 15 тысяч единиц спортивного оборудования и почти 10 тысяч квадратных метров специализированных покрытий. Важным шагом стало инвестирование порядка 30 миллионов рублей в модернизацию производственных мощностей, что позволило значительно увеличить эффективность работы завода.

«Мы уверенны, что предприятие продолжит вносить вклад в развитие отечественного спорта и экономики Подмосковья» — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В ассортимент компании входит более 800 позиций, что позволяет оснащать школы, спортивные комплексы и реализовывать инновационные проекты в сфере физической культуры и здоровья.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.