Подмосковную компанию «Фрито Лей Мануфактринг» подключили к сетям газоснабжения

Производитель газированных напитков компания «Фрито Лей Мануфактринг» из г. о. Химки обратилась в ЦУР «Бизнес» Московской области за помощью в заключении прямого договора с ресурсоснабжающей организацией. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Ранее предприятие использовало услуги посредника, и газ проходил через систему газопроводов третьих лиц. Но компания приобрела установку для газирования воды, что потребовало увеличения объемов газоснабжения и обеспечения стабильной подачи газа на производство.

Для оперативного решения этого вопроса были привлечены специалисты АО «Мособлгаз», которые подготовили заявку на присоединение к сетям газоснабжения с учетом технических характеристик оборудования. В результате был подписан договор, и компания получила контроль над сетью газоснабжения, что позволило использовать установку для газирования воды и увеличить объем выпускаемой продукции.

Напомним, единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» была высоко оценена на федеральном уровне и рекомендована в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта. За каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья.

Направить свое обращение предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемную правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почту Губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.