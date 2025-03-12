Подмосковной компании льготный заем позволит запустить производство скин-пленки

Компания «Пакетти-Групп» планирует запустить в Подольске производство инновационной скин-пленки, которую используют для упаковки различных товаров. Новое оборудование будет закуплено благодаря льготному займу от фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 105,3 млн рублей. Фонд развития промышленности Подмосковья предоставил компании льготный заем в размере 50 млн рублей. Средства от ФРП МО будут направлены на приобретение и настройку оборудования для запуска серийного производства скин-пленки. Запуск производства запланирован на 2025 год. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 1 500 тонн скин-пленки ежегодно», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Пакетти-Групп» занимается производством материалов для гибкой упаковки, которая подходит как для ручной, так и для автоматической фасовки. Благодаря своим возможностям, включая собственное флексографическое производство, научно-исследовательскую лабораторию и дизайн-студию, компания может производить практически любую гибкую упаковку из полимеров на основе полипропилена, лавсана, полиэтилена, алюминиевой фольги, ламинированной бумаги и других материалов. При этом материал упаковки может иметь свойства, необходимые для конкретных товаров.

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