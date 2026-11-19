Московское областное УФАС России признало АО «Тбанк» нарушившим закон о рекламе из-за рассылки писем с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия адресата.

Поводом для разбирательства стало обращение заявителя в Московское областное УФАС России. Он сообщил, что на его электронную почту поступают письма с рекламой финансовых услуг.

Управление возбудило в отношении АО «Тбанк» дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Эта норма требует предварительного согласия адресата на получение рекламы по сетям электросвязи.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Она приняла решение передать материалы уполномоченному должностному лицу для привлечения банка к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.