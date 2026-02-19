Подмосковное УФАС признало рекламу «Гармонии Фитнеса» незаконной

Московское областное УФАС России признало ООО «Гармония Фитнеса» нарушившим закон о рекламе из-за рассылки сообщений без согласия абонента. Ведомство выдало предписание и инициировало привлечение компании к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

В управление поступила жалоба от жителя, который получил в мессенджере рекламу услуг фитнес-клуба. В обращении указывались признаки нарушения законодательства о рекламе.

По итогам проверки Московское областное УФАС возбудило дело по части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламных сообщений по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия ведомства признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное для исполнения предписание. Материалы также переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении ООО «Гармония Фитнеса» к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

