Подмосковное УФАС привлекло АО «Рост» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного на основании обращения физического лица в связи с распространением рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В соответствии с предписанием АО «Рост» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок обществу назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

В Подмосковье также работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.