Подмосковное УФАС пресекло распространение недостоверной рекламы

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о распространении листовок по почтовым ящикам многоквартирного дома с рекламой услуг по подтверждению соответствия приборов учета горячей и холодной воды, оформленных как официальные документы, графическое исполнение которых выполнено с использованием штрих-кодов и ссылок на нормативные правовые акты, лицом, не имеющим аккредитации в национальной системе.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5 и пункта 6 статьи 7 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности.

В Подмосковье также работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.