Подмосковное УФАС оштрафовало «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Московское областное УФАС назначило ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» штраф в 300 тыс. рублей за рассылку рекламы без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился гражданин, который сообщил о получении рекламного письма на электронную почту без предварительного согласия на такую рассылку.

После проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе». По итогам рассмотрения реклама была признана ненадлежащей.

На основании принятого решения компанию привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.