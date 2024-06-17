Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Арбат» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Арбат» на сумму 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой стоматологических услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении ООО «Арбат» возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение. Управление признало рекламу нарушающей требования закона.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Арбат» к административной ответственности.