Подмосковное производство повысило эффективность благодаря нацпроекту

На предприятии «ГазонСити Агро» в Шатуре оптимизировали процессы фасовки и упаковки травосмесей. Сотрудники обсудили результаты внедрения принципов национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Внедрение бережливого производства позволило добиться следующих результатов: сокращение времени производства на 10,2%, снижение запасов на 10% и увеличение производительности на 38,8%.

В настоящее время «ГазонСити Агро» переходит на следующий этап проекта — тиражирование и совершенствование. Разработаны дальнейшие планы для обеспечения роста производительности на 5% по сравнению с предыдущим годом. Так, на предприятии уже запущен новый проект по оптимизации процесса изготовления торфяных горшочков круглой формы.

Содействие в оптимизации производственных процессов компании оказывают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. На ближайшие 2,5 года составлен план распространения принципов бережливого производства на все предприятие.

Российская производственная компания «ГазонСити Агро» выпускает товары для выращивания рассады, а именно торфяные горшки для выращивания различных овощных и цветочных культур. Кроме того, она оказывает услуги по организации фасовки и упаковке травосмесей, комплектации различных садовых наборов, маркировке товаров и прочему. Компания осуществляет поставку товаров в крупнейшие сети товаров повседневного спроса, садовые центры, магазины и тепличные хозяйства.

Чтобы присоединиться к национальному проекту, нужно подать заявку через портал производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.