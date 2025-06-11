Подмосковное предприятие зарегистрировало препарат для защиты растений

Один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян АО «Щелково Агрохим» получил регистрационное удостоверение на новый фунгицид и регулятор роста «ДЕЙЗИ, СЭ». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новая разработка предприятия обеспечивает тройную защиту посевов: позволяет предотвратить развитие заболеваний при неблагоприятных погодных факторах, оказывает лечебное действие на всех стадиях развития болезни, а также обеспечивает искореняющий эффект даже в условиях повышенного инфекционного фона.

Препарат предназначается для широкого спектра культур: зерновых, кукурузы, сахарной свеклы, гороха, сои, подсолнечника и рапса. Он позволит обеспечить защиту от широкого спектра возбудителей грибных заболеваний различной этиологии, включая оомицеты. Кроме фунгицидного действия, «ДЕЙЗИ, СЭ» обладает выраженным физиологическим эффектом: продлевает срок жизни «зеленого листа», увеличивает период фотосинтетической активности, повышает качество продукции.

Подмосковное предприятие «Щелково Агрохим» более 26 лет занимается производством химических средств защиты растений и семян. В ассортименте компании свыше 180 наименований продукции: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты и многое другое.

Всего более 40 тыс. тонн готовой продукции, которая не только не уступает по своим качествам и эффективности иностранным аналогам, но и во многом превосходит их.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.