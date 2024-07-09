Подмосковное предприятие выпускает жевательную резинку с натуральным составом

На территории Московской области производством жевательной резинки занимается несколько производителей. Одно из крупных производств располагается в городском округе Истра и обладает мощностью свыше 20 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жвачка — популярный продукт, который можно встретить на прилавках каждого продуктового магазина. Изготавливается из резиновой основы (синтетических каучуков), ароматизаторов, подсластителей и других наполнителей.

Сладкий как сахар, производители используют подсластитель, такой как ксилит, который синтезирован из березовой или буковой коры. Он значительно меньше влияет на выработку инсулина и в нем на 40% меньше калорий, чем в сахаре. Бактерии его поглощают, как и любой другой углевод, но переработать не могут. В конце концов бактерия не получает энергии, соответственно ксилит подавляет их рост.

В ведомстве напомнили, что все хорошо в меру и жевать резинку нужно только то время, пока она имеет вкус (около 5–10 минут). С профилактической точки зрения, в целях гигиены полости рта, жевательную резинку целесообразно использовать непосредственно после приема пищи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.