Подмосковное предприятие стало выпускать больше бытовой химии

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Ассортимент ООО «АМ.РУ» в подмосковной Рузе пополнился гелями для стирки, кондиционерами для белья, жидким мылом, средством для пола и посуды. Товары выпускают под торговой маркой ROYBLAN, сообщает пресс-служба администрации округа.

В своем производстве компания применяет обратноосмотическую воду. Технология обратного осмоса позволяет удалить 98% солей, органических веществ, бактерий и других частиц из воды.

Продукцию рузской компании можно найти на маркетплейсах: «Озон», «ЯндексМаркет» и других. Расширение ассортимента товаров бытовой химии привлекает новых клиентов и увеличивает прибыль предприятия.

Использование технологии обратного осмоса для очистки воды делает продукцию более безопасной и экологичной, что положительно сказывается на репутации компании и предпочтениях покупателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.