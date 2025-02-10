Подмосковное предприятие расширит производство компонентов для радиоэлектроники

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) поддержал инвестиционный проект компании «Новые технологии и материалы» по расширению производства компонентов для радиоэлектроники. Для реализации проекта компании одобрен льготный заем в региональном ФРП. Проект будет реализован на территории Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Новые технологии и материалы» инвестирует в развитие предприятия по производству комплектующих для радиоэлектроники 131,6 млн рублей. Из них 97,3 млн рублей инвестор получит в виде льготного займа в подмосковном ФРП. Средства будут предоставлены заемщику сроком на 5 лет по ставке 3% годовых», — рассказала зампредседателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания закупит технологическое оборудование, на котором будет запущено производство ферритовых магнитов и ферритовых сердечников для бытовой и специальной радиоэлектронной аппаратуры, а также аппаратуры проводной дальней связи.

«Рост спроса на отечественные радиоэлектронные компоненты в сочетании с благоприятным инвестиционным климатом Московской области создает отличные условия для развития высокотехнологичного производства. Компания „Новые технологии и материалы“ обладает всеми необходимыми ресурсами —современной производственно-технологической базой и командой профессионалов — чтобы эффективно воспользоваться этими возможностями и внести вклад в развитие отечественной промышленности», — сказал генеральный директор ООО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.

Зиновьева отметила, что запуск производства состоится в течение года после получения средств займа ФРП МО. На новом оборудовании компания сможет производить более 50 тыс. изделий из феррита ежегодно. За счет расширения на предприятии будет создано дополнительно около 10 рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.