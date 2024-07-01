Подмосковное предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятие ООО «Электроизоляционные детали», расположенное в подмосковном городе Хотьково, присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Сопровождение предприятию на всех этапах оптимизации производственных процессов оказывают специалисты регионального центра компетенций. Об это сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Основным направлением деятельности предприятия является производство деталей любой сложности из электроизоляционных материалов по чертежам заказчика.

«Вступление нашей компании в проект является закономерным этапом ее развития и желанием совершенствовать процессы. Мы готовы к переменам: сформировали рабочую группу из сотрудников, определили приоритеты и задачи, решение которых поможет улучшить эффективность труда и повысить производительность», — отметил генеральный директор ООО «Электроизоляционные детали» Дмитрий Бабкин.

В качестве пилотного потока был выбран «Процесс производства электроизоляционных деталей», где будут внедряться методики и инструменты бережливого производства, а также назначены инструкторы по бережливому производству, которые будут руководить процессом внедрения новых методик на предприятии.

Так, компания планирует сократить время протекания процесса не менее чем на 15%, увеличить эффективность деятельности сотрудников, повысив выработку на 10%, а также уменьшить незавершенное производство в потоке на 10%.

Рабочая группа проведет диагностику производственного потока и, выявив несовершенства производственного процесса, устранит их. Важно и то, что оптимизация не потребует от компании дополнительных расходов.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.