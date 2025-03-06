Подмосковная промышленность увеличивает объемы отгрузки продукции

В январе 2025 года предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья отгрузили товаров, работ и услуг на общую сумму более 435 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем отгрузки предприятиями обрабатывающей промышленности региона в январе 2025 года вырос на 25,4%, по сравнению с январем прошлого года. Общая сумма отгрузки в отчетном периоде составила 435,8 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольший объем отгрузки в январе 2025 года пришелся на предприятия пищевой промышленности Подмосковья. Сумма отгрузки в этом секторе превысила 112,3 млрд рублей. Рост по сравнению с январем 2024 года составил 22,7%.

Вторая крупнейшая отрасль обрабатывающей промышленности по объему отгрузки в регионе — это сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Предприятия, занятые в этой сфере, в январе отгрузили продукции, работ и услуг на сумму 83,9 млрд рублей. Рост по сравнению с показателями прошлого года составил 54,2%.

Тройку отраслевых лидеров замыкает сектор производства химических веществ и химических продуктов. В январе предприятия отрасли отгрузили товаров на 26 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.