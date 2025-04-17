Подмосковная компания запустила производство канатных комплексов

«В настоящий момент комплекс проходит процесс сертификации. Предприятие планирует запустить его в производство в начале мая 2025 года. Инвестиции в разработку составили 30 млн рублей. Для создания комплекса компания пригласила детей разного возраста в офис, предоставила им макет, канаты, крепления и предложила поиграть в создание площадки. В результате получился не просто архитектурный объект, а инновационная площадка, которая меняет представление об игре и городской среде», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В состав базового комплекса будут входить усиленные столбы из анодированного алюминия, сверхпрочные корабельные канаты, которые выдерживают нагрузку до 15 000 кг, усовершенствованные хомуты из силумина, сеточные элементы, кольца, качели, маятники и антикоррозийные крепления из нержавеющей стали. Диапазон температур эксплуатации такого комплекса сможет колебаться от -40 градусов до +50 градусов.

«Классические детские площадки диктуют сценарий: куда залезать, где спуститься, по какой горке скатиться, на каких качелях покачаться. Все заранее задано. А LIANA — это пространство, где ребенок сам решает, куда идти, как двигаться и во что играть. Мы не ограничивали их. LIANA — это не продукт логики, а результат детского воображения. Именно поэтому она не похожа ни на одну «взрослую» площадку. Мы лишь доработали ее конструктивно и усилили безопасность», — добавил генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.