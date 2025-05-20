Подмосковная компания запускает еще одно автоматизированное производство

В условиях стремительного развития химической промышленности, где каждый этап производства играет важную роль для стабильности и эффективности всей отрасли, компания «Щелково Агрохим» из городского округа Щелково продолжает реализовывать масштабные проекты по расширению своих производственных мощностей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На этой неделе предприятие запускает новый цех общей площадью 2 000 квадратных метров, специально созданный для производства жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами. Этот современный цех предназначен для выпуска продукции, которая применяется для листовых и корневых подкормок сельскохозяйственных культур. Запуск нового производства позволит увеличить ежегодный объем выпуска до 15 тысяч тонн, что значительно усилит позицию компании на рынке.

Производственная линия включает в себя серию инновационных удобрений, созданных специалистами предприятия: концентрированные жидкие удобрения серии «Ультрамаг Комби» и «Ультрамаг», предназначенные для борьбы с дефицитом различных питательных элементов у растений, жидкие аминокислотные удобрения-биостимуляторы серии «Биостим», способствующие повышению урожайности, а также жидкое органоминеральное удобрение «Гуматкалия Суфлер» на основе гуминовых кислот. Весь процесс организован по принципу полной автоматизации, что обеспечивает стандарты качества и уменьшает влияние человеческого фактора.

Инвестиции в создание нового цеха составили порядка 400 миллионов рублей. В результате реализации проекта было создано около 60 новых рабочих мест, что способствует развитию социально-экономической инфраструктуры. Особенностью производства стало использование роботизированных систем: полностью автоматизированные линии приема, подготовки и смешивания ингредиентов, роботизированные системы розлива и фасовки, что обеспечивает точность дозировки и минимальные потери продукции.

Работа производственного цикла организована на уровне 247 дней в году с возможностью регулировки объемов выпуска в зависимости от требований рынка. Такой гибкий подход позволяет своевременно реагировать на изменения спроса, обеспечивая стабильные поставки агрохимикатов и поддерживая спрос аграрного сектора.

В ведомстве отметили, что запуск нового цеха станет важным этапом в модернизации химической промышленности региона, повысит производственный потенциал компании и позволит укрепить ее позиции на российском рынке агрохимикатов, одновременно поддерживая экономическое развитие региона и создавая новые возможности для трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.