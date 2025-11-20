Подмосковная компания выпустила более 8 млн соусов в 2025 году

Компания «ЕВРОПРОДУКТ», производство которой расположено в подмосковном Лыткарино, выпустила более 8 млн упаковок соусов под брендом TAMAKI с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «ЕВРОПРОДУКТ» производит продукты японской, паназиатской и кухни фьюжн под брендом TAMAKI на территории округа Лыткарино. В прошлом году компания реализовала проект по модернизации и расширению линейки продукции, воспользовавшись займом Фонда развития промышленности Московской области. Реализация проекта позволила увеличить мощность завода за 2025 год на 32%. За десять месяцев этого года компания выпустила более 8 млн упаковок соусов», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что объем реализованных инвестиций за 2025 год составляет 420 млн рублей. На предприятии трудоустроено 450 человек.

Компания «ЕВРОПРОДУКТ» выпускает продукцию для сегментов HoReCa и Retail и является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов, а также широкой линейки соусов, в том числе соевого. В общей сложности компания производит более 40 видов соусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.