Подмосковная компания установила игровые площадки на пляже в Катаре

Современная игровая зона, произведенная в Мытищах компанией «Лебер», открылась на пляже Lusail Beach в столице Катара, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На побережье Lusail Beach в Дохе появилась новая игровая зона, созданная подмосковной компанией «Лебер». Оборудование включает яркие комплексы с горками, канатами, качелями-гнездами, балансирами и каруселями.

Вся продукция адаптирована к климату Катара: древесина из сибирских лесов прошла специальную обработку, а металлические элементы защищены инновационным покрытием Leber Zinc Protect.

Компания «Лебер» расширяет экспорт, поставляя продукцию не только в Катар, но и в ОАЭ, Иорданию, Кувейт, Саудовскую Аравию, Марокко, Сербию и другие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.