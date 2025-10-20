Подмосковная компания разработала импортозамещающее насосное оборудование

Компания «ВДК», входящая в группу «ПОЛИПЛАСТИК», разработала и освоила производство нового насосного оборудования. Разработка компании позволит заменить импортные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новое насосное оборудование компании «ВДК» предназначено для высокоточного дозирования коагулянта на канализационных очистных сооружениях. Оборудование обеспечит стабильное и высокоточное дозирование химического реагента. Благодаря этому повысится качество очистки производственных и дождевых стоков и будет гарантировано строгое соблюдение экологических стандартов.

Проект реализован полным циклом — от проектирования и разработки до проведения испытаний на рабочих характеристиках очистных сооружений. Создана новая инновационная конструкция насоса на базе трех рабочих частей, что позволило в сжатые сроки получить продукт, отвечающий современным требованиям индустрии.

Разработка, производство и сборка насосного оборудования осуществляются на площадке завода «ВДК» в подмосковном Королеве с использованием российских компонентов.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.