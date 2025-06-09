Подмосковная компания рассказала о внедрении стандарта «халяль» на бизнес-форуме

XI форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2025» собрал в Москве свыше 8 тыс. участников, включая представителей федеральных и региональных сетей (Х5 Group, «Магнит», Ozon), производителей, регуляторов и экспертов. Подмосковный производитель продуктов японской, паназиатской и кухни фьюжн компания «Европродукт» (бренд Tamaki) приняла участие в мероприятии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Главными темами форума стали цифровизация, борьба с контрафактом, ESG-трансформация и рост нишевых товарных категорий.

На форуме руководитель департамента качества «Европродукт» (бренд Tamaki) Татьяна Цыкина рассказала о внедрении стандарта «Халяль» на производстве. В рамках сессии «Новый потребительский выбор: органика, веган, функциональная и халяль продукция» она детально разобрала этапы сертификации и ее значение для бизнеса.

Процесс сертификации «Халяль» для Tamaki включал несколько ключевых этапов: аудит сырья и технологий на соответствие международным стандартам, контроль производственных линий для исключения перекрестного загрязнения и независимую инспекцию. Этот процесс не только подтвердил соответствие продукции строгим требованиям, но и открыл новые возможности для бизнеса.

Сертификация позволила расширить сбыт и развить рынки мусульманских стран, где сертификация является обязательным условием. Кроме того, продукция с маркировкой «Халяль» привлекает внимание сторонников здорового питания, что способствует росту продаж.

Владелец бренда Tamaki Андрей Белянин подчеркивает, что сертификат Халяль — это универсальный маркер доверия, который работает на репутацию бренда и открывает двери к новым возможностям для масштабирования бизнеса.

Форум «Неделя российского ритейла 2025» подтвердил, что тренд на сертифицированную продукцию продолжает набирать обороты.

По данным экспертов, сегмент «Халяль» в России ежегодно растет на 15–20%, что делает его перспективным направлением для производителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.